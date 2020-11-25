Хидиятуллин: на поле с Марадоной нужно было играть не только в футбол, но и в шахматы

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Вагиз Хидиятуллин поделился воспоминаниями о легендарном аргентинском футболисте Диего Марадоне. Сегодня, 25 ноября, экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины скончался от сердечного приступа.



«На поле с Марадоной нужно было играть не только в футбол, но и в шахматы. В единоборствах я старался поставить Диего в неудобное положение, но он каждый раз предвидел мою мысль и читал меня. Это происходило в доли секунды. Одно мгновение! Это была битва умов — настоящие шахматы!



У меня даже сохранилась футболка Марадоны. Мы обменялись после матча на чемпионате мира 1990 года. Кстати, эту майку чуть не перехватил массажист сборной Миша Насибов. С финальным свистком он рванул к Диего, а я уже успел совершить обмен. Долго ещё просил он продать эту футболку. Многие майки я пораздавал, но футболку Марадоны оставил себе. Вот сейчас смотрю на неё, вспоминаю тот самый матч.



У меня есть общие друзья с Диего. Они мне рассказывали, что он никогда их не предавал. Один из друзей является гитаристом, во время ЧМ они познакомились с Марадоной и тесно общались ещё долгое время. У меня даже видео есть… Он всегда был такой открытый… Вы не представляете, какие он песни пел!



Когда над Землёй пролетает комета, она оставляет за собой яркий след. Это очень похоже на Марадону. Он оставил яркий след, сделал счастливыми миллионы людей по всему миру. Он навсегда останется в наших сердцах», — сказал Хидиятуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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