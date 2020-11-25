«Что бы сказал на своих похоронах?» Старое видео стало вирусным после смерти Марадоны

В соцсетях стал вирусным отрывок из программы La noche del 10 на аргентинском телевидении, снятой в 2005 году. В ролике легендарный футболист Диего Марадона берёт интервью у себя.

«Что бы сказал на собственных похоронах? «Спасибо, что играл в футбол. Спасибо, что играл в футбол – спорт, который дарил мне радость, свободу. Это как держать небо в руках. И спасибо мячу. Так и напишите на надгробии: «Спасибо мячу», — сказал Марадона в ролике. Видео опубликовано в аккаунте Bolavip в «Фейсбуке».

Марадона скончался в возрасте 60 лет. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер от остановки сердца.



11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.



В бытность футболистом Диего защищал цвета «Архентинос Хуниорс», «Боки Хуниорс», «Барселоны», «Наполи», «Севильи» и «Ньюэллс Олд Бойз». За клубную карьеру сыграл 492 матча, в которых забил 258 голов. За сборную Аргентины в 91 матче забил 34 мяча.



10 фактов о Марадоне: