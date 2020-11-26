«Бавария» обыграла «Ред Булл Зальцбург» и досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» принимала «Ред Булл Зальцбург». Встреча прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



На 42-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. На 52-й минуте защитник «Ред Булл Зальцбург» Максимилиан Вебер отправил мяч в собственные ворота. На 68-й минуте форвард «Баварии» Лерой Зане довёл счёт до разгромного. На 73-й минуте нападающий Мергим Бериша сократил отставание гостей в счёте.



Мюнхенская «Бавария» набрала 12 очков и досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов. «Ред Булл Зальцбург» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе являются «Атлетико» и «Локомотив».