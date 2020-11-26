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«Бавария» обыграла «Ред Булл Зальцбург» и досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов

«Бавария» обыграла «Ред Булл Зальцбург» и досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» принимала «Ред Булл Зальцбург». Встреча прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 42-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. На 52-й минуте защитник «Ред Булл Зальцбург» Максимилиан Вебер отправил мяч в собственные ворота. На 68-й минуте форвард «Баварии» Лерой Зане довёл счёт до разгромного. На 73-й минуте нападающий Мергим Бериша сократил отставание гостей в счёте.

Мюнхенская «Бавария» набрала 12 очков и досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов. «Ред Булл Зальцбург» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе являются «Атлетико» и «Локомотив».

Лига чемпионов. Группа A. 4-й тур
25 ноября 2020, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 1
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
1:0 Левандовски – 42'   2:0 Коман – 52'   3:0 Зане – 68'   3:1 Бериша – 73'
Удаления: Рока – 66' / нет
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