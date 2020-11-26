«Марсель» потерпел четвёртое поражение в группе Лиги чемпионов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Марсель» проиграл «Порту». Встреча проходила на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

В первом тайме защитник «Порту» Зайду Занузи открыл счёт. Преимущество гостей во втором тайме удвоил Сержиу Оливейра, реализовав пенальти.

Встречу обслуживала шведская бригада арбитров во главе с Андреасом Экбергом. Ему помогали ассистенты Мехмет Чулум и Стефан Хальберг. Резервный арбитр — Кристоффер Карлссон.

«Марсель» в Лиге чемпионов потерпел четвёртое поражение подряд. Французская команда занимает последнее место в группе С. «Марсель» лишился математических шансов на выход из группы. «Порту», набрав 9 очков, располагается на второй позиции.