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«Марсель» потерпел четвёртое поражение в группе Лиги чемпионов

«Марсель» потерпел четвёртое поражение в группе Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Марсель» проиграл «Порту». Встреча проходила на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

В первом тайме защитник «Порту» Зайду Занузи открыл счёт. Преимущество гостей во втором тайме удвоил Сержиу Оливейра, реализовав пенальти.

Встречу обслуживала шведская бригада арбитров во главе с Андреасом Экбергом. Ему помогали ассистенты Мехмет Чулум и Стефан Хальберг. Резервный арбитр — Кристоффер Карлссон.

«Марсель» в Лиге чемпионов потерпел четвёртое поражение подряд. Французская команда занимает последнее место в группе С. «Марсель» лишился математических шансов на выход из группы. «Порту», набрав 9 очков, располагается на второй позиции.

Лига чемпионов. Группа C. 4-й тур
25 ноября 2020, среда. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
0 : 2
Порту
Порту, Португалия
0:1 Занузи – 39'   0:2 Оливейра – 72' (пен)
Удаления: Балерди – 70' / Груич – 67'
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