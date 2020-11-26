Геркус: Николич научился парковать электричку

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (0:0).



«Николич научился парковать электричку», — написал Геркус на своей странице в «Твиттере».



Московский «Локомотив» набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы А, сохраняя шансы на выход в плей-офф турнира. Мадридский «Атлетико» (5) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе А Лиги чемпионов сезона-2020/2021 является мюнхенская «Бавария» (12) и «Ред Булл Зальцбург» (1).

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» дома сыграет с «Ред Булл Зальцбург». Встреча пройдёт 1 декабря на стадионе «РЖД Арена» в Москве.