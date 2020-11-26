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Мостовой: «Локомотив» отдувается за всю Россию. Могут и в 1/8 Лиги чемпионов выйти

Мостовой: «Локомотив» отдувается за всю Россию. Могут и в 1/8 Лиги чемпионов выйти
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и московским «Локомотивом» (0:0).

«Локомотив» отдувается за всю Россию, молодцы. Они попали в одну из самых грозных групп, но выходит, что чем тяжелее соперники у наших команд, тем больше у них мотивация, больше выдавливают из себя.

«Локомотив» держит марку российских команд, остальные уже провалились, может, ЦСКА что-то зацепит завтра. «Локо» ещё и в 1/8 Лиги чемпионов выйти из может, отрыв небольшой. Надо обыгрывать «Зальцбург», а потом смотреть, что там у «Баварии», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Московский «Локомотив» набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы А, сохраняя шансы на выход в плей-офф турнира. Мадридский «Атлетико» (5) — на 2-м месте.

«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в гостевом матче Лиги чемпионов
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