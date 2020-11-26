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Зидан: победа «Реала» над «Интером» заслуженна

Зидан: победа «Реала» над «Интером» заслуженна
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды над миланским «Интером» (2:0) в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы провели великолепную игру от начала и до конца, играли решительно и серьёзно. Эти три очка имеют для нас очень важное значение.

Сегодня мы показали лучшую версию себя. Очень хорошая игра. Это невероятно важно, и я очень доволен своими футболистами. Победа заслуженная – мы до конца держали игру под контролем. Естественно, иногда соперник ставит команду в тяжёлое положение, и с этим приходится смириться», — приводит слова Зидана AS.

«Реал», набрав 7 очков, поднялся на второе место в таблице группы B. «Интер» (2) располагается на последней позиции.

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