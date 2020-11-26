Геркус — о «Локомотиве»: лучший оборонительный футбол в России. Well done!

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (0:0).



«Вчера после матча «Атлетико» — «Локомотив» я написал: «Николич научился парковать электричку». Многие восприняли это как иронию. Вовсе нет. Я написал этот искренним уважением. Respect.



Я ошибался в своей оценке Марко Николича. Он смог вытащить две ничьи с «Атлетико», выстроив почти идеальную оборону. Тот самый автобус (или электричку, мне так больше нравится). Очень эффективно. Очень дисциплинированно. В общем, Николич смог то, что не смог Семак в игре с «Боруссией», не смог «Локо» предыдущей формации, а нынешний «Краснодар» с их дисциплиной может даже не пытаться.



Лучший оборонительный футбол в России. Well done!» — написал Геркус в своём «телеграме».



Московский «Локомотив» набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы А, сохраняя шансы на выход в плей-офф турнира. Мадридский «Атлетико» (5) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе А Лиги чемпионов сезона-2020/2021 является мюнхенская «Бавария» (12) и «Ред Булл Зальцбург» (1).



В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» дома сыграет с «Ред Булл Зальцбург». Встреча пройдёт 1 декабря на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Геркус: Николич научился парковать электричку