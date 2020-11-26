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Бывший вратарь сборной Англии: в Марадоне было величие, но не было честности

Бывший вратарь сборной Англии: в Марадоне было величие, но не было честности
Футбол / Англия 0

Бывший вратарь сборной Англии Питер Шилтон отреагировал на смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, который забил ему знаменитый гол рукой на чемпионате мира – 1986.

«Моя жизнь давно связана с Марадоной – и не так, как мне хотелось бы. Но мне грустно слышать, что он ушёл из жизни в столь молодом возрасте. Он без сомнений был величайшим футболистом, против которого мне довелось играть, и мои мысли сейчас с его семьёй.

Если вспоминать гол Марадоны рукой, мне не понравилось, что он так и не извинился. Не было момента, когда он бы признался, что сыграл нечестно, и сказал бы, что хочет попросить прощения. Вместо этого Диего использовал линию про «руку бога». В нём было величие, но, к сожалению, не было честности», — написал Шилтон в колонке для Daily Mail.

«Рука Бога – гол моей мечты, моих снов». Великий матч Марадоны
Незадолго до смерти он признался, что хочет ещё раз забить Англии. Только уже правой рукой.
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