Бывший вратарь сборной Англии: в Марадоне было величие, но не было честности

Бывший вратарь сборной Англии Питер Шилтон отреагировал на смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, который забил ему знаменитый гол рукой на чемпионате мира – 1986.
«Моя жизнь давно связана с Марадоной – и не так, как мне хотелось бы. Но мне грустно слышать, что он ушёл из жизни в столь молодом возрасте. Он без сомнений был величайшим футболистом, против которого мне довелось играть, и мои мысли сейчас с его семьёй.
Если вспоминать гол Марадоны рукой, мне не понравилось, что он так и не извинился. Не было момента, когда он бы признался, что сыграл нечестно, и сказал бы, что хочет попросить прощения. Вместо этого Диего использовал линию про «руку бога». В нём было величие, но, к сожалению, не было честности», — написал Шилтон в колонке для Daily Mail.
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