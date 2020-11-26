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Сборная России опустилась на пять строчек в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на пять строчек в рейтинге ФИФА
Футбол / Сборная России 0

Сегодня, 26 ноября, ФИФА обновила рейтинг национальных команд на сайте организации. Россия опустилась на пять строчек и занимает 39-е место. На сегодня в активе сборной 1461 очко.

Лидером рейтинга по-прежнему является Бельгия. Действующие чемпионы мира французы занимают второе место. Ниже располагаются Бразилия, Англия, Португалия, Испания и другие команды.

Топ-10 рейтинга ФИФА в настоящий момент выглядит следующим образом:

1. Бельгия (1780 очков)
2. Франция (1755)
3. Бразилия (1743)
4. Англия (1670)
5. Португалия (1662)
6. Испания (1645)
7. Аргентина (1642)
8. Уругвай (1639)
9. Мексика (1632)
10. Италия (1625)

39. Россия (1441).

С обновлённым рейтингом ФИФА можно ознакомиться на «Чемпионате».

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