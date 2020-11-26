Сборная России опустилась на пять строчек в рейтинге ФИФА
Сегодня, 26 ноября, ФИФА обновила рейтинг национальных команд на сайте организации. Россия опустилась на пять строчек и занимает 39-е место. На сегодня в активе сборной 1461 очко.
Лидером рейтинга по-прежнему является Бельгия. Действующие чемпионы мира французы занимают второе место. Ниже располагаются Бразилия, Англия, Португалия, Испания и другие команды.
Топ-10 рейтинга ФИФА в настоящий момент выглядит следующим образом:
1. Бельгия (1780 очков)
2. Франция (1755)
3. Бразилия (1743)
4. Англия (1670)
5. Португалия (1662)
6. Испания (1645)
7. Аргентина (1642)
8. Уругвай (1639)
9. Мексика (1632)
10. Италия (1625)
…
39. Россия (1441).
С обновлённым рейтингом ФИФА можно ознакомиться на «Чемпионате».
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