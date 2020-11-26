Комиссия РФС поддержала решения арбитра матча «Локомотив» — «Арсенал»

Экспертно-судейская комиссия РФС поддержала решения арбитра Алексея Сухого, обслуживавшего матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» – «Арсенал» (1:0), сообщает пресс-служба союза.



«Судья правильно не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Локомотива» на 59-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что между нападающим и защитниками шла допустимая борьба за мяч. Футболист «Локомотива» Мурило играет в мяч и в целом никак не влияет на действия нападающего, в то время как Мацей Рыбусь до контакта с соперником ставит правую ногу на землю и уже находится в статическом положении, когда футболист «Арсенала» Александр Ломовицкий, продолжая своё движение на небольшой скорости, натыкается на его бедро.



Судья правильно назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Арсенала» на 70-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что между игроками произошёл очевидный и достаточный контакт, помешавший нападающему завершить данную атаку, несмотря на то что он был совершён по неосторожности. Подобный эпизод, произошедший на 40-й минуте матча «Ростов» – «Уфа», уже рассматривался экспертно-судейской комиссией ранее», — говорится в сообщении.

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