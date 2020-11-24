«В матче «Зенита» Карасёв творил дичь. Может, на ставках играет?» Судейство 15-го тура РПЛ

Первый круг РПЛ запомнился болельщикам не только неожиданными результатами и борьбой за первое место четырёх команд, но и судейскими скандалами. 15-й тур не стал исключением – например, судейством были недовольны в «Арсенале», а в Грозном, где «Ахмат» играл с «Зенитом», вопросы у болельщиков гостей возникли по пенальти в ворота их команды. Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, разобрал работу судей в каждом матче прошедшего тура.

Золотая гонка РПЛ — местечковая возня. Цена ей — ноль побед в еврокубках и 0:5 в Белграде Кто-нибудь верит, что после зимней паузы в 2021-м всё изменится?

Слово Федотову:

«Краснодар» – «Тамбов» – 1:0

На 22-й минуте с помощью VAR был отменён гол «Тамбова». Проблема в том, что линия офсайда была прочерчена по ноге, а не по плечу. При этом IFAB разъясняло, что плечом можно забивать, значит, и линию нужно было чертить по плечу. Возможно, там и было вне игры, утверждать это не могу. Кстати, чертил Воронцов – тот самый, что чертил линию в игре «Урала» и «Зенита», когда засчитали гол Дзюбы.



На 60-й минуте Лапочкин неправильно показал вторую жёлтую защитнику хозяев Сорокину. Он шёл сбоку, скорости и грубости не было. Это даже не первая жёлтая, это вообще просто штрафной. Со второй жёлтой Арояну на 63-й минуте я согласен – игрок «Краснодара» убегал в атаку, мог получиться выход три в три – это карточка за срыв перспективной атаки. Но у Лапочкина были непонятные карточки на 79-й и 90+2 минутах – Грицаенко и Рамиресу соответственно. Оценка арбитра – 7,7.

«Ахмат» – «Зенит» – 2:2

Самый резонансный матч тура, работал в Грозном Карасёв, а на VAR был Васильев. Первый тайм Карасёв провёл идеально, а вот по второму у меня очень много вопросов. Начнём с 11-метрового: 49-я минута – игрок «Зенита» выпрыгивает вверх, а футболист «Ахмата» просто идёт в него. Прошло минуты четыре, и тут 11-метровый. Что он там нашёл? А дальше вообще происходят непонятные вещи: неудаление Ракицкого на 77-й минуте с показом второй. Если это фол, то должна быть вторая жёлтая. На 80-й и 87-й минутах тоже непонятные моменты с 99-м номером хозяев – Садулаевым. На 80-й он сыграл грубо, что помощник Карасёва Гаврилин и пытался объяснить Сергею. Это должна была быть жёлтая карточка. На 87-й Садулаев прыгал в игрока «Зенита» – это точно жёлтая, но Карасёв, находясь в двух метрах, ничего не показал. На 90+2 он всё-таки показал Ракицкому красную. Видимо, на 92-й удалять игрока «Зенита» можно, а на 77-й – нет.

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К Карасёву по этой игре большие вопросы, тут и полиграфа никакого не надо. Эту игру сделал он, и нам пора перестать говорить, что это наш топ-арбитр. В матче с «Зенитом» он просто творил дичь. Почему игроки «Ахмата» не получили ни одной жёлтой, хотя должны были, а у игроков «Зенита» их целых три? Может, Карасёв тоже на ставках играет? Оценка у него – 7,2.

«Спартак» – «Динамо» – 1:1

Иванов отработал хороший матч. Да, на 34-й минуте он не показал жёлтую Ордецу – тот попал Понсе по лицу. Но в целом отработал очень достойно – оценка у него 8,3. Надо менять Карасёва на Иванова в элит-группе арбитров РФС.

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«Локомотив» – «Арсенал» – 1:0

Гол Зе Луиша на 63-й минуте отменён верно – молодцы, отмотали назад, увидели нарушение. Но почему тогда так не сделали в Екатеринбурге, когда «Урал» забивал с нарушением правил «Спартаку»?

Но большего внимания заслуживает удаление Чорлуки. Перед матчем у него было две жёлтые, на 21-й минуте он получает первую в этой игре (и третью в чемпионате), а на 45+2 Чорлука фолил на красную, но получил вторую жёлтую и был удалён с поля. Разница проста – если бы Сухой показал прямую красную, то Чорлука бы пропустил следующий матч, но карточки у него не сгорели. А так Сухой ему откровенно помог. Сухой, Сухина… Может, тут гораздо больше общего, чем три буквы в фамилии?

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Что касается момента на 59-й минуте с Ломовицким, то там был нормальный контакт, это не 11-метровый удар. На 70-й минуте только на повторе мы можем увидеть, что 11-метровый в ворота «Арсенала» назначен верно – это видеопенальти. Его сложно увидеть судье на поле, понять, но VAR вмешался, увидели, что ногу игроку «Локо» подбивали. Оценка у Сухого – 7,4.

ЦСКА – «Сочи» – 1:1

На 25-й минуте Кукуляк принял правильное решение – была подача в штрафную «Сочи» и удар по воротам. Да, мяч попал защитнику гостей в руку, но она была прижатой – нужно было продолжить игру.

Что касается момента с отменённым голом «Сочи», который не поняли даже на телевидении, то я разбил его на три стадии. Сначала Заболотный боролся с игроком ЦСКА и попал ему в нос. Дальше эпизод, где пас следует игроку «Сочи», который находится за линией офсайда. После чего он отдаёт голевой пас. Правильное решение здесь – зафиксировать вне игры. Но Кукуляк должен был показывать Заболотному жёлтую за то, что тот ударил игрока ЦСКА по лицу.

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Марадишвили и Ахматову жёлтые показаны неправильно, а вот Заболотному за прыжок двумя ногами в игрока ЦСКА на 79-й минуте, да ещё и двумя ногами со скоростью и агрессией, нужно было показать жёлтую. Кукуляк за этот матч получает оценку 8,0.

«Ротор» – «Урал» – 0:0

Прежде чем перейти к разбору игры, скажу один интересный факт: Москалёв, который работал на матче, – вице-президент судейского комитета Черноземья, куда входит Волгоград. И вроде бы всё было ровно в этой игре, но на 12-й минуте я напрягся в первый раз. Помощник Москалёва зафиксировал нарушение против игрока «Урала», но главный показал играть. Дальше – ещё интереснее: на 55-й минуте игроку «Уралу» правильно показывают жёлтую. Но на 56-й игрок «Ротора» бьёт соперника сзади по ноге – и тут нет жёлтой. Почему? Вопрос. Дальше за абсолютно нормальную борьбу Эль Кабира с игроком «Ротора» Москалёв назначает штрафной, но карточку не показывает. Хотя если ты назначил штрафной, то и карточку должен был показать. И, наконец, момент единоборства Бикфалви с защитником волгоградцев – игрок «Ротора» выбил в мяч в аут, после чего Бикфалви просто подпрыгнул, а его соперник изобразил адскую боль, хотя, по сути, симулировал. И что делает Москалёв? Показывает Бикфалви жёлтую. Оценка у судьи – 8,2.

«Рубин» – «Ростов» – 0:2

Кукуян отработал хорошо, молодец. При проверке гола Байрамана линию провели правильно, в отличие от матча «Краснодара». Вообще, Кукуян после перерыва включил голову, двигался хорошо, убрал надменность и отработал непростую игру. Оценка – 8,4.

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«Уфа» – «Химки» – 1:2

Васильев отсудил нормально, ничего сверхъестественного в матче не было. Может, были показаны неправильные жёлтые, например карточка Табидзе на 86-й минуте. Но в целом игру Васильев читал, оценка у него – 8,3.