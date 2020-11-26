Гончаренко — о Чалове: амбициозный футболист должен разозлиться, а не обижаться

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о ситуации с форвардом команды Фёдором Чаловым. Ранее в интервью его раскритиковал Станислав Черчесов, который не согласился с мнением, согласно которому Чалов является «золотым активом». Форвард вышел в стартовом составе матча 4-го тура Лиги Европы УЕФА с «Фейеноордом» (0:0), но не смог отличиться.
«Игра Чалова? Пробуем изменить открывания Чалова. Много и часто работает спиной, идёт назад к мячу. Хотим, чтобы он открывался иначе. Сегодня он открывался лучше, на лучшей скорости. Было несколько шансов, предпосылки, чтобы забить.
Любой амбициозный футболист должен разозлиться, а не обижаться. Несмотря на слова любых людей, для меня он останется лучшим нашим нападающим. Можно сказать, это наш сукин сын, которого надо оберегать», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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