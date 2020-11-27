Влашич скалился, ЦСКА скорбил по Марадоне, Шкурина втоптали в газон. Лучшие фото матча ЛЕ
26 ноября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА сыграл вничью с «Фейеноордом». Встреча завершилась со счётом 0:0.
Клубы Российской Премьер-Лиги пока не смогли одержать ни одной победы на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/2021.
ЦСКА в Лиге Европы три раза сыграл вничью и один раз проиграл. На счету «Зенита» одна ничья и три проигрыша в группе Лиги чемпионов. Такой же результат показал «Краснодар». «Локомотив» заработал три очка, проиграв на групповом этапе Лиги чемпионов один раз и трижды сыграв вничью.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Фейеноорд» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
Рекомендуем вам
- 27 ноября 2020
-
09:53
-
09:45
-
09:35
-
09:34
-
09:15
-
09:00
-
09:00
-
08:48
-
08:30
-
08:30
-
07:55
-
07:50
-
07:42
-
07:19
-
06:59
-
06:38
-
06:17
-
06:04
-
06:00
-
05:42
-
03:55
-
03:48
-
03:23
-
03:05
-
02:38
-
02:11
-
02:01
-
01:41
-
01:33
-
01:00
-
00:54
-
00:54
-
00:53
-
00:50
-
00:19
Партнерский контент
Рекомендуем вам