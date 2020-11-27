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Лучшие фото с матча ЦСКА — «Фейеноорд» в Лиге Европы

Лига Европы. ЦСКА — «Фейеноорд»
Влашич скалился, ЦСКА скорбил по Марадоне, Шкурина втоптали в газон. Лучшие фото матча ЛЕ
Футбол / Лига Европы 0

26 ноября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА сыграл вничью с «Фейеноордом». Встреча завершилась со счётом 0:0.

Клубы Российской Премьер-Лиги пока не смогли одержать ни одной победы на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/2021.

ЦСКА в Лиге Европы три раза сыграл вничью и один раз проиграл. На счету «Зенита» одна ничья и три проигрыша в группе Лиги чемпионов. Такой же результат показал «Краснодар». «Локомотив» заработал три очка, проиграв на групповом этапе Лиги чемпионов один раз и трижды сыграв вничью.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Фейеноорд» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

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