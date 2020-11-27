Дмитрий Баринов: за переход в «Зенит» в России осуждают? Он каждый год играет в ЛЧ

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о несостоявшемся трансфере в «Зенит».

«Семак мне тогда сказал, что я хороший и перспективный опорник, что был бы рад видеть меня в «Зените»: он строит новую команду, в которой я был бы полезен. Я ему ответил: «Извините, я уже договорился с «Локомотивом». Здесь мой дом, семья. Но Семак не обиделся: сказал, что понял меня. За переход в «Зенит» в России осуждают? У нас в стране все вокруг друг друга осуждают и обсуждают, а жизнь может сложиться по-разному. А вот эти разговоры, мол, ушёл за деньгами… «Зенит» каждый год играет в Лиге чемпионов, почему футболисты не могут переходить туда за ней, а не именно за деньгами? Как он там играет, это другой вопрос. Но он постоянно там играет. Я не нахваливаю, просто факт. Есть ли в России клуб, куда никогда не пойду? Произносить не буду, но все понимают, что это за команда», — сказал Баринов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Полине Куимовой и Андрею Панкову.

Полное интервью с Дмитрием Бариновым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:2) 23 августа полузащитник получил повреждение и был заменён. Медицинское обследование выявило у Баринова разрыв «крестов». 28 августа полузащитник московского «Локомотива» перенёс операцию на крестообразной связке колена в одной из клиник Рима (Италия).