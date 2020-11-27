Ибрагимович обсудил с тренером сборной Швеции своё возвращение в национальную команду

38-летний нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович провёл встречу с главным тренером сборной Швеции Янне Андерсоном, на которой обсуждалось возможное возобновление международной карьеры форварда. Об этом информирует сайт Федарации футбола Швеции.
«Когда Златан сообщил о готовности к играм за сборную, естественно, было важно встретиться и обсудить это как можно скорее. Я рад, что нам удалось организовать встречу так быстро. Встреча прошла очень хорошо и плодотворно, и мы согласны продолжить диалог и дальше», — прокомментировал встречу главный тренер сборной Швеции.
Напомним, Ибрагимович дебютировал за взрослую сборную Швеции 31 января 2001 года в товарищеской игре с Фарерскими островами (0:0). С тех пор он провёл 109 встреч за национальную команду, в которых забил 61 гол и отдал 17 результативных передач. 22 июня 2016 года состоялся его прощальный матч за сборную Швеции в матче с Бельгией (0:1).
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