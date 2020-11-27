Форвард «Аякса» Душан Тадич признан игроком недели в Лиге чемпионов
Нападающий «Аякса» Душан Тадич признан игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.
В голосовании 32-летний серб опередил нападающего дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, отметившегося забитым мячом в ворота «Брюгге» (3:0), полузащитника «МЮ» Бруну Фернандеша, оформившего дубль в игре с «Истанбул Башакшехир» (4:1), а также защитника «Аталанты» Робина Госенса, автора забитого мяча в ворота «Ливерпуля» (2:0).
25 ноября состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Аякс» на поле «Йохан Круифф Арены» в Амстердаме победил «Мидтьюлланн» со счётом 3:1. Душан Тадич оформил две результативные передачи. После победы «Аякс» набрал семь очков и вышел на второе место в турнирной таблице группы D.
Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Рекомендуем вам
- 27 ноября 2020
-
15:58
-
15:51
-
15:36
-
15:29
-
15:24
-
15:20
-
15:09
-
15:06
-
15:04
-
14:57
-
14:45
-
14:42
-
14:30
-
14:26
-
14:16
-
14:15
-
14:13
-
13:59
-
13:56
-
13:53
-
13:50
-
13:47
-
13:44
-
13:42
-
13:29
-
12:47
-
12:36
-
12:33
-
12:22
-
12:07
-
12:04
-
11:42
-
11:34
-
11:30
-
11:26
Партнерский контент
Рекомендуем вам