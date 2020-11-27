Форвард «Аякса» Душан Тадич признан игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Аякса» Душан Тадич признан игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.



В голосовании 32-летний серб опередил нападающего дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, отметившегося забитым мячом в ворота «Брюгге» (3:0), полузащитника «МЮ» Бруну Фернандеша, оформившего дубль в игре с «Истанбул Башакшехир» (4:1), а также защитника «Аталанты» Робина Госенса, автора забитого мяча в ворота «Ливерпуля» (2:0).



25 ноября состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Аякс» на поле «Йохан Круифф Арены» в Амстердаме победил «Мидтьюлланн» со счётом 3:1. Душан Тадич оформил две результативные передачи. После победы «Аякс» набрал семь очков и вышел на второе место в турнирной таблице группы D.

Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов