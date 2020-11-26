Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА на официальном сайте опубликовала список футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели по итогам 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.



Так, в числе претендентов на награду оказались такие игроки, как нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо, отметившийся забитым мячом в ворота «Брюгге» (3:0), полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш, оформивший дубль в игре с «Истанбул Башакшехир» (4:1), автор забитого мяча в ворота «Ливерпуля» защитник «Аталанты» (0:2) Робин Госенс и форвард «Аякса» Душан Тадич.

Выбрать лучшего игрока недели можно, перейдя по ссылке.

Напомним, что лучшим игроком по итогам 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов стал форвард «Ливерпуля» Диогу Жота, оформивший хет-трик в ворота «Аталанты» (5:0).