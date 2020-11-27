«Имеет полное право». Оздоев заступился за Черчесова после скандального интервью

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев заступился за главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, который подвергся критике после скандального интервью.
«Честно говоря, стараюсь не читать, что сейчас пишут СМИ о сборной России — просто потому, что, кроме удивления и возмущения, это ничего не вызывает. Станислав Саламович имеет полное право говорить об игроках сборной то, считает необходимым. Он делает это и в личных беседах, и отвечая на вопросы журналистов. Если футболист по каким-то причинам не показывает максимума, то должен не обижаться, а покопаться в себе.
Уверен, что все ребята из сборной меня поддержат. Я сам допустил ошибку в матче с Турцией, из-за которой, возможно, мы потерпели поражение. И что мне теперь, обиженного из себя строить? У нас есть квалифицированный тренерский штаб и команда — будем вместе готовиться к отборочным встречам ЧМ-2022 в марте и к финальному турниру Евро-2020. Всё у нас получится», — цитирует Оздоева «Спорт-экспресс».
- 27 ноября 2020
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