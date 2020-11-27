Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев сдал положительный тест на коронавирус. Об этом заявил главный тренер испанской команды Хави Гарсия, сообщает спортивный журналист Доминго Ортиз в своём «твиттере».
Денис выступает за «Валенсию» с июля 2018 года, когда он перешёл из «Вильярреала» за € 6 млн. Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до 2022 года. В нынешнем сезоне Черышев сыграл пять матчей в Примере и отдал одну голевую передачу. Ранее появились слухи, согласно которым россиянин может покинуть «Валенсию», но пока они не подтвердились. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего полузащитника в € 4 млн.
«Валенсия» занимает девятое место в турнирной таблице Примеры, набрав 12 очков в 10 матчах.
- 27 ноября 2020
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