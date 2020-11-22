Отец Черышева начал переговоры с «Динамо» Москва
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев может перейти в московское «Динамо», утверждает Fichajes.
Черышев хочет закончить карьеру в клубе, где выступал его отец. Дмитрий Черышев начал переговоры с руководством «Динамо» и надеется завершить их к лету 2021 года. Отмечается, что «Валенсия» близка к тому, чтобы продать Черышева за небольшую цену.
В нынешнем сезоне Черышев сыграл 4 матча в Примере и отдал одну голевую передачу. Ранее появились слухи, согласно которым россиянин может покинуть «Валенсию», но пока они не подтвердились. «Валенсия» занимает 12-е место в турнирной таблице Примеры, набрав 11 очков в семи матчах.
Дмитрий Черышев выступал за «Динамо» в 1993-1996 годах, сыграл 104 матча, в которых забил 37 голов.
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