Лантратов — о Глушакове: важно, чтобы в команде были такие ветеранчики

Голкипер «Химок» Илья Лантратов поделился своим мнением о полузащитнике команды Денисе Глушакове, который перешёл в подмосковный клуб на правах свободного агента.

«У нас всё нормально, работаем в штатном режиме. Настроение у команды лучше, чем в начале чемпионата. Сейчас мы обрели уверенность. Да, поменялся тренер, мы начали строго действовать в обороне, а в начале чемпионата старались играть в открытый футбол. Наверное, с теми ресурсами, которые у нас есть, играть так не следовало. Мы пытались навязать свой футбол, иногда это получалось, но у своих ворот была неразбериха — вот и потеряли важные очки. У Гунько и Черевченко разный подход, сейчас мы больше строим игру от соперника и обороны, есть быстрые фланги — стараемся быстро переходить из обороны в атаку.

Насколько сильно нам помог Глушаков? В раздевалке чувствуется, что человек поиграл много, знает, что сказать. Он и на поле, и в раздевалке очень многое даёт. Важно, чтобы у команды были такие ветеранчики (смеётся). Хотя Денис, конечно, не совсем ветеранчик, ещё долго играть может. Где-то он мотивации добавляет, знает момент, когда надо что-то сказать: и завести, когда надо, и поддержать. Успокоить, когда глаза сильно горят, тоже может. Такого, чтобы кому-то вставлять, не было, но Денис, думаю, спокойно может это сделать», — сказал Лантратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.