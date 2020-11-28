Диего Коста может пропустить 6 месяцев из-за тромбоза глубоких вен
Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста может пропустить от трёх до шести месяцев из-за тромбоза глубоких вен. Об этом сообщил доктор Хосе Эскудеро.
«Когда ты футболист, у тебя больше столкновений, и ты должен быть более осмотрительным. Как минимум, у нормальных пациентов время восстановления составляет от 3 до 6 месяцев», — приводит слова Эскундеро Daily Mail.
Сообщается, что врачи предполагают, что тромбоз глубоких вен у испанца – это последствия коронавируса, которым футболист заразился в сентябре.
Ранее «Атлетико» сообщил, что футболист испытывал дискомфорт и прошёл медицинское обследование, в ходе которого у него был выявлен спонтанный тромбоз глубоких вен правой ноги. Сообщается, что проблемы Косты не связаны с прошлой травмой.
Диего Коста может перейти в «Тоттенхэм» и снова поработать с Жозе Моуринью
Рекомендуем вам
- 28 ноября 2020
-
07:04
-
06:43
-
06:20
-
06:00
-
05:22
-
04:45
-
04:31
-
04:15
-
03:50
-
03:32
-
03:19
-
03:09
-
02:48
-
02:29
-
02:19
-
02:03
-
01:52
-
01:33
-
01:22
-
01:00
-
00:51
-
00:32
-
00:26
- 27 ноября 2020
-
23:43
-
23:31
-
23:24
-
23:16
-
23:12
-
22:57
-
22:33
-
22:19
-
22:12
-
21:57
-
21:56
-
21:24
Партнерский контент
Рекомендуем вам