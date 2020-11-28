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Диего Коста может пропустить 6 месяцев из-за тромбоза глубоких вен

Диего Коста может пропустить 6 месяцев из-за тромбоза глубоких вен
Футбол / Испания 0

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста может пропустить от трёх до шести месяцев из-за тромбоза глубоких вен. Об этом сообщил доктор Хосе Эскудеро.

«Когда ты футболист, у тебя больше столкновений, и ты должен быть более осмотрительным. Как минимум, у нормальных пациентов время восстановления составляет от 3 до 6 месяцев», — приводит слова Эскундеро Daily Mail.

Сообщается, что врачи предполагают, что тромбоз глубоких вен у испанца – это последствия коронавируса, которым футболист заразился в сентябре.

Ранее «Атлетико» сообщил, что футболист испытывал дискомфорт и прошёл медицинское обследование, в ходе которого у него был выявлен спонтанный тромбоз глубоких вен правой ноги. Сообщается, что проблемы Косты не связаны с прошлой травмой.

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