Диего Коста может перейти в «Тоттенхэм» и снова поработать с Жозе Моуринью
Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста может вернуться в английскую Премьер-лигу. Интерес к испанскому форварду проявляет «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Don Balon.
По информации источника, зарплата Косты составляет около € 10 млн в год, что является большой проблемой для «матрасников». «Шпоры» попытаются сбить зарплату Диего — это одно из условий его потенциального перехода в лондонский клуб. Напомним, нападающий работал с главным тренером «Тоттенхэма» Жозе Моуринью в «Челси» с 2014 по 2015 год.
Коста выступает за мадридский «Атлетико» с 2018 года. В сезоне-2019/2020 испанский нападающий в 23 матчах Примеры забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи. Контракт футболиста с испанским клубом действителен до лета 2021 года.
Диего Коста получил травму и рискует не сыграть с «Локомотивом» в Лиге чемпионов
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