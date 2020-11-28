«Вы что жрёте-то? Невозможно же так бегать и бить». Ребров — о разговоре с Салахом

Вратарь «Спартака» Артём Ребров рассказал об игроках «Ливерпуля», которые оставили самое большое впечатление.
«Самое большое впечатление оставили Салах и Коутиньо. Первый — скоростью, второй — ударом. Когда Коутиньо вышел один на один и забил, вроде бы угадал направление его удара, вроде бы вовремя все сделал, но он такого крюка дал, что там вообще нереально было что-либо сделать.
А Салах убегал так, как будто ехал на велосипеде. Не помню, чтобы в нашем чемпионате так кто-то бежал, тем более с мячом. Был Халк, который с левой шарашил. Был Вагнер Лав, который мячи принимал и разворачивался. Но такого быстрого точно не было.
Мы потом с Салахом встретились на допинг-контроле. Он сразу подошёл: «Брат, извини, не специально». У меня вопросов ноль – там была полностью игровая ситуация. Я ему в ответ сказал: «Вы что жрёте-то? Вам, может, в еду что-то добавляют? Невозможно же так бегать и бить». Он на расслабоне полнейшем, поржал, да и всё», — написал Ребров в своём блоге на Sports.ru.
- 28 ноября 2020
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