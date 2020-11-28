Зинченко: Швейцария предоставила Украине для тренировок настоящий огород. Такое неуважение

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал об условиях, которые им предоставила швейцарская сторона перед матчем 6-го тура Лиги наций УЕФА. Напомним, из-за вспышки коронавируса матч был отменён, а украинской команде было присуждено техническое поражение (0:3).

«Мы в своих комнатах чуть ли не всегда в масках находились. Соблюдали все правила, которые диктует УЕФА.



Почему мы не говорим, какое поле нам предоставила Швейцария на тренировку перед матчем? Это даже не смешно. Мы даже мячи не доставали. Провели тренировку стандартных положений. Пришлось даже без мячей работать, просто расставились.



На поле был настоящий огород. Такое неуважение! Не верю, что во всей Швейцарии нельзя было найти поле, чтобы дать потренироваться Украине. Это то же самое, что привезти сборную Швейцарии в Киев и дать им потренироваться в Радомышле. И то, в Радомышле намного лучше поле. Поэтому, прежде чем говорить о санкциях, пусть смотрят на вещи, которые они делают. Это просто неуважение», — сказал Зинченко в видео YouTube-канада «Влада Седан».