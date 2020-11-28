Семак: поле в Туле разбитое. Отсюда ошибки, качество в передачах, борьба

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак остался недоволен качеством поля в матче 16-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (0:0).

«Насколько часто Малком бьет из-за штрафной после возвращения? Часто бьёт. Сегодня — улучшал позицию. Возможно, сказалось поле, которое минут через 15 потеряло то качество, которое было в начале матча. Естественно, сложно, потому что поле разбитое, слишком мягкое, отсюда ошибки, качество в передачах, борьба. Конечно, качество поля отразилось на ходе матча», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.



Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 0:0. «Зенит» набрал 32 очка в 16 матчах и вышел на 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (14) — на 13-м месте.