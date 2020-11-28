«Зальцбург» в преддверии встречи в ЛЧ с «Локомотивом» забил 8 голов в матче чемпионата

В матче девятого тура австрийской Бундеслиги «Санкт-Пёльтен» принимал «Ред Булл Зальцбург». Встреча проходила на стадионе «NV-Арена» в Санкт-Пёльтене и завершилась победой гостей со счётом 8:2.

«Зальцбург» забил четыре гола уже в первом тайме, столько же мячей гостевая команда отправила в сетку ворот хозяев во второй половине встречи. Хет-трик оформил венгерский полузащитник Доминик Собослаи (2 гола — с пенальти), за которым следят мадридский «Реал», «Милан» и лондонский «Арсенал».

В следующем матче, в 5-м туре Лиги чемпионов, «Ред Булл Зальцбург» на выезде сыграет с «Локомотивом». Встреча намечена на 1 декабря, начало — в 20:55. В матче первого круга «железнодорожники» и австрийцы сыграли вничью со счётом 2:2.