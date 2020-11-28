«Зальцбург» в преддверии встречи в ЛЧ с «Локомотивом» забил 8 голов в матче чемпионата
В матче девятого тура австрийской Бундеслиги «Санкт-Пёльтен» принимал «Ред Булл Зальцбург». Встреча проходила на стадионе «NV-Арена» в Санкт-Пёльтене и завершилась победой гостей со счётом 8:2.
«Зальцбург» забил четыре гола уже в первом тайме, столько же мячей гостевая команда отправила в сетку ворот хозяев во второй половине встречи. Хет-трик оформил венгерский полузащитник Доминик Собослаи (2 гола — с пенальти), за которым следят мадридский «Реал», «Милан» и лондонский «Арсенал».
В следующем матче, в 5-м туре Лиги чемпионов, «Ред Булл Зальцбург» на выезде сыграет с «Локомотивом». Встреча намечена на 1 декабря, начало — в 20:55. В матче первого круга «железнодорожники» и австрийцы сыграли вничью со счётом 2:2.
Австрия - Бундеслига. Бундеслига. 9-й тур
28 ноября 2020, суббота. 19:00 МСК
Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен
Окончен
2 : 8
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург
0:1 Бериша – 7' 0:2 Собослаи – 13' (пен) 0:3 Адейеми – 22' 0:4 Собослаи – 25' (пен) 1:4 Хаги – 33' 1:5 Собослаи – 52' 2:5 Шмидт – 60' 2:6 Койта – 70' 2:7 Койта – 86' 2:8 Койта – 89'
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