Карпин — о разгроме «Динамо»: не ожидали такого результата

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу в матче 16-го тура РПЛ с «Динамо» (4:1).

«Что больше радует: счёт на табло или содержание игры? И то и другое. Наверное, больше счёт. Не могу сказать, что все 90 минут играли хорошо и правильно, были моменты у соперника. «Динамо» — хорошая команда, были готовы физически, тактически, они меняли рисунок игры по ходу матча. Непростой соперник. Не ожидали такого результата.



Моменты, когда «Динамо» владело инициативой, были задуманы до игры? Нет, мы не планировали это. Первые минуты приходили в себя, почему-то не ожидали такой активной игры от «Динамо». В обороне, в принципе, проблем не было, но мяч не держался так, как хотелось бы.



Про таблицу не думали и не думаем. Сказал игрокам, что самое главное — отрабатывать на поле то, что делали на тренировках. У нас каждую игру по несколько человек не могут принять участие по разным причинам. Не можем сыграть несколько матчей подряд одним и тем же составом. Стабильности нет», — приводит слова Карпина пресс-служба ростовского клуба.