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Бьельса: наш спортивный директор не ошибся с подписанием Рафаэла

Бьельса: наш спортивный директор не ошибся с подписанием Рафаэла
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса прокомментировал победу «павлинов» в матче 10-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:0).

«Очень интересный матч. Итоговый результат, на мой взгляд, справедливый. Выступление нашей команды было удовлетворительным. Было очень трудно защищаться от быстрых атак нападающих „Эвертона“. В их составе очень хорошие футболисты.

Рафинья очень быстро адаптировался к английской Премьер-лиге. Наш спортивный директор Виктор Орта ожидал, что у бразильца будет подходящий характер, чтобы играть в чемпионате Англии. Теперь можно сказать, что он был прав, выбрав именно Рафаэла», — приводит слова аргентинского специалиста BBC.

Видео гола Рафаэла:

Подопечные Марсело Бьельсы набрали 14 очков и поднялись 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ириски» (16) — на 6-м месте.

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