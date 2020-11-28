Карпин: «Ростов» поборется за Лигу чемпионов и медали? Лично у меня нет таких задач

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы в матче с «Динамо» (4:1) заявил, что у него нет задачи бороться за медали.
«Пока абсолютно рано говорить о какой-то стабильности. Тем более до конца года осталось всего три матча. Чтобы заявлять о стабильности, сначала нужно стабилизировать состав. Не получается даже хотя бы на 80 процентов выставлять один и тот же состав из тех футболистов, которые у нас есть. Молчу уже об игроках, которые ушли.
Переиграли соперника тактически? Журналистам нравятся такие разговоры. Тренер не играет в футбол, не играет на поле. Он доносит мысли до футболистов, а футболисты пытаются выполнить. Сейчас получилось так, что игроки смогли претворить в жизнь какие-то вещи. Победа — заслуга наших футболистов.
Можно ли сказать, что мы поборемся за Лигу чемпионов и за медали? Если кто-то хочет так говорить, пусть говорит. Лично у меня нет таких задач. Главное — стабилизировать состав, чтобы не было «шатаний» в результатах, в игре и составе. Нужно дотянуть до зимней паузы и хорошо поработать на сборах. А в ближайшей перспективе задача — увидеть стабильность в плане состава и игры», — цитирует Карпина «Матч ТВ».
- 28 ноября 2020
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