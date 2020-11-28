Милнер: из-за VAR я охладел к футболу в его нынешнем состоянии

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер после матча 10-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (1:1) призвал обсудить действующую трактовку футбольных правил.
«Совершенно очевидно, что нам нужна серьезная дискуссия о VAR. Я точно не единственный, кто разлюбил игру в её нынешнем состоянии», – написал 34-летний англичанин на своей страничке в «Твиттере».
Фото можно увидеть в личной страничке Джеймса Милнера в «Твиттере».
Мерсисайдцы в добавленное время упустили победу над «Брайтоном» — немецкий полузащитник хозяев Паскаль Гросс реализовал пенальти, назначенный за удар защитника мерсисайдцев Эндрю Робертсона по ноге форварду Дэнни Уэлбеку. В первом тайме в ворота «Ливерпуля» был назначен ещё один одиннадцатиметровый, который «чайки» не реализовали. Из-за офсайда после просмотра VAR было отменено два гола «Ливерпуля».
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