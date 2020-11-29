«Урал» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча начнётся в 12:00

Сегодня, 29 ноября, состоится матч «Урал» — «Сочи». Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало встречи — в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Урал» — «Сочи».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. В бригаду войдут ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).
«Сочи» набрал в 15 матчах 24 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (16) — на 12-м месте. Лидером соревнований является набравший в 16 встречах 32 очка санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров входят московские клубы ЦСКА (32) и «Спартак» (29).
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