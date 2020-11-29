Идеально выполненный капитаном «Саутгемптона» штрафной. Видео

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Саутгемптон» и «Манчестер Юнайтед». Встреча проходит на домашнем стадионе «святых» «Сент-Мэри». Идёт 37-я минута матча, счёт — 2:0 в пользу хозяев.
«Саутгемптон» удвоил преимущество на 33-й минуте матча. Полузащитник Мусса Дженепо набрал скорость, полез в обводку возле чужой штрафной и получил по ногам от Фреда. Исполнить штрафной взялся капитан хозяев Джеймс Уорд-Праус, который пробил поверх стенки, закрутив мяч в ближний угол ворот. Давид де Хеа дотянулся, но мяч от его рук влетел в сетку.
Видео четвёртого гола Уорд-Прауса в сезоне:
Подопечные Ральфа Хазенхюттля набрали 17 очков и занимают пятоее место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Красные дьяволы» (13) — на 13-м месте. У команды Уле-Гуннара Сульшера игра в запасе.
«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию матча.
- 29 ноября 2020
-
18:13
-
18:06
-
18:06
-
18:02
-
17:55
-
17:55
-
17:52
-
17:48
-
17:47
-
17:42
-
17:41
-
17:37
-
17:34
-
17:30
-
17:30
-
17:18
-
17:13
-
17:08
-
16:55
-
16:43
-
16:40
-
16:38
-
16:36
-
16:18
-
16:10
-
16:07
-
16:00
-
15:56
-
15:50
-
15:20
-
14:59
-
14:38
-
14:32
-
14:06
-
14:00