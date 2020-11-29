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Идеально выполненный капитаном «Саутгемптона» штрафной. Видео

Идеально выполненный капитаном «Саутгемптона» штрафной. Видео
Футбол / Англия 0

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Саутгемптон» и «Манчестер Юнайтед». Встреча проходит на домашнем стадионе «святых» «Сент-Мэри». Идёт 37-я минута матча, счёт — 2:0 в пользу хозяев.

«Саутгемптон» удвоил преимущество на 33-й минуте матча. Полузащитник Мусса Дженепо набрал скорость, полез в обводку возле чужой штрафной и получил по ногам от Фреда. Исполнить штрафной взялся капитан хозяев Джеймс Уорд-Праус, который пробил поверх стенки, закрутив мяч в ближний угол ворот. Давид де Хеа дотянулся, но мяч от его рук влетел в сетку.

Видео четвёртого гола Уорд-Прауса в сезоне:

Подопечные Ральфа Хазенхюттля набрали 17 очков и занимают пятоее место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Красные дьяволы» (13) — на 13-м месте. У команды Уле-Гуннара Сульшера игра в запасе.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию матча.

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