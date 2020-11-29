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«Милан» победил «Фиорентину» и упрочил лидерство в Серии А

«Милан» победил «Фиорентину» и упрочил лидерство в Серии А
Футбол / Италия 0

В Милане на стадионе «Сан-Сиро» завершился матч 9-го тура итальянской Серии А. «Милан» на своём поле одержал победу над «Фиорентиной». Встреча закончилась со счётом 2:0.

Уже на 17-й минуте Алессио Романьоли вывел хозяев вперёд. На 27-й минуте Франк Кессье удвоил преимущество хозяев, реализовав пенальти. Кессье мог оформить дубль, но не реализовал ещё один пенальти на 40-й минуте.

Участие в матче не принимал лучший бомбардир «Милана» Златан Ибрагимович. Шведский ветеран залечивает травму бедра.

«Милан» набрал 23 очка и упрочил лидерство в Серии А. Теперь миланцы опережают «Интер», занимающий второе место, на пять очков. Действующий чемпион Италии «Ювентус» отстаёт от «Милана» на шесть очков. «Фиорентина» (8) занимает 16-е место.

Италия - Серия А. 9-й тур
29 ноября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
2 : 0
Фиорентина
Флоренция
1:0 Романьоли – 17'   2:0 Кессье – 27' (пен)
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