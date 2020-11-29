Легенда сборной Сенегала Папа Буба Диоп умер в возрасте 42 лет

Бывший полузащитник сборной Сенегала и «Фулхэма» Папа Буба Диоп скончался в возрасте 42 лет, сообщает Mirror. Диоп страдал от продолжительной болезни.
Диоп получил широкую известность, когда забил победный гол в ворота сборной Франции на чемпионате мира 2002 года, после чего французская команда проиграла сенегальцам со счётом 0:1 и в итоге вылетела с турнира. Сенегал добрался до 1/4 финала чемпионата мира. Всего за сборную Сенегала Диоп провёл 63 матча, забил 11 голов.
Клубную карьеру Диоп начал в 1996 году в швейцарском «Нёвшатель Ксамакс». Затем сенегалец выступал за «Грассхоппер», после чего перешёл во французский «Ланс». Впоследствии Диоп играл в составе английских «Фулхэма», «Портсмута» и «Вест Хэма», а также греческого АЕКа. Последним клубом Диопа стал «Бирмингем Сити», из которого тот ушёл в 2013 году.
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