«Арсенал» — «Вулверхэмптон»: стартовые составы команд на матч 10-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы лондонского «Арсенала» и «Вулверхэмптон Уондерерс» на матч 10-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Арсенал»: Лено, Тирни, Габриэль, Давид Луис, Бельерин, Уиллок, Джака, Себальос, Сака, Виллиан, Обамеянг.
Запасные: Рунарссон, Седрик, Холдинг, Эльнени, Ляказетт, Нелсон, Нкетиа.
«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Коди, Семеду, Марсал, Боли, Моутинью. Дендонкер, Каштелу, Адама Траоре, Нету, Хименес.
Запасные: Радди, Айт Нури, Хувер, Килман, Феррейра, Невеш, Силва.
Подопечные Микеля Артеты набрали 13 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Волки» (14) — на 11-м месте.
Проморолик к матчу «Арсенал» — «Вулверхэмптон»:
- 29 ноября 2020
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