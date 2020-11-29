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«Арсенал» — «Вулверхэмптон»: стартовые составы команд на матч 10-го тура АПЛ

«Арсенал» — «Вулверхэмптон»: стартовые составы команд на матч 10-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Стали известны стартовые составы лондонского «Арсенала» и «Вулверхэмптон Уондерерс» на матч 10-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Арсенал»: Лено, Тирни, Габриэль, Давид Луис, Бельерин, Уиллок, Джака, Себальос, Сака, Виллиан, Обамеянг.

Запасные: Рунарссон, Седрик, Холдинг, Эльнени, Ляказетт, Нелсон, Нкетиа.

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Коди, Семеду, Марсал, Боли, Моутинью. Дендонкер, Каштелу, Адама Траоре, Нету, Хименес.

Запасные: Радди, Айт Нури, Хувер, Килман, Феррейра, Невеш, Силва.

Подопечные Микеля Артеты набрали 13 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Волки» (14) — на 11-м месте.

Проморолик к матчу «Арсенал» — «Вулверхэмптон»:

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