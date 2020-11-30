«Вулверхэмптон» в гостях обыграл «Арсенал» и поднялся на шестое место в АПЛ

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне встречались «Арсенал» и «Вулверхэмптон». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Счёт в матче был открыт на 27-й минуте — вингер гостей Адама Траоре ускорился по правому флангу, ушёл в лицевую, откуда навесил к линии вратарской. Опорный полузащитник Леандер Дендонкер, подключившись к атаке, головой направил мяч в перекладину, а после Педру Нету переправил его в уже пустые ворота.
Видео первого гола «волков» в матче:
Уже через три минуты «Арсенал» отыграл отставание — бразильский вингер Виллиан через короткий пас разыграл угловой и выполнил высокую подачу в штрафную, где его соотечественник — защитник Габриэль из борьбы головой переправил мяч под перекладину ворот.
Окончательный счёт был установлен на 42-й минуте — всё тот же Педру Нету по центру дотащил мяч до штрафной и нанёс удар. Вратарь «Арсенала» Берндт Лено мяч отразил, но на добивании первым был Даниэл Каштелу, который на добивании поразил ворота немца.
Подопечные Нуну Эшпириту Санту набрали 17 очков и поднялись на 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Канониры» (13) — на 14-м месте.
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