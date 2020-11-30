Личный врач Марадоны ответил на обвинения в смерти аргентинца

Леопольдо Луке, личный врач бывшего форварда сборной Аргентины Диего Марадоны, прокомментировал на обвинения в смерти своего клиента. Ранее сообщалось, что суд приказал обыскать дом врача в Сан-Исидро (Испания). Ранее он оперировал футболиста в связи с субдуральной гематомой.
«Это юридические процедуры, о которых я не знаю и не собираюсь подвергать сомнению. Я в распоряжении правосудия. Я знаю, что я сделал и как я сделал это с Диего. Прокуроры поступили так, как никто не ожидал. Это их работа, и я уважаю её. Мы дали им всю информацию, которую они просили», — приводит слова Луке BBC со ссылкой на La Nación.
Марадона скончался в возрасте 60 лет. Сообщалось, что он умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. В сердце Марадоны обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения.
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