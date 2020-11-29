Личного врача Диего Марадоны обвинили в его смерти

Леопольдо Луке, личный врач бывшего форварда сборной Аргентины Диего Марадоны, обвиняется в смерти своего клиента, сообщает AS. По данным источника, родственники Марадоны обвинили Луке в причастности к смерти футболиста.
Утверждается, что суд приказал обыскать дом врача в Сан-Исидро (Испания). Ранее он оперировал футболиста в связи с субдуральной гематомой. При этом пока не сообщается, в чём именно обвиняют врача. Вероятно, он подозревается в неоказании квалифицированной помощи пациенту.
Марадона скончался в возрасте 60 лет. Сообщалось, что он умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. В сердце Марадоны обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения.
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