Личного врача Диего Марадоны обвинили в его смерти

Леопольдо Луке, личный врач бывшего форварда сборной Аргентины Диего Марадоны, обвиняется в смерти своего клиента, сообщает AS. По данным источника, родственники Марадоны обвинили Луке в причастности к смерти футболиста.

Утверждается, что суд приказал обыскать дом врача в Сан-Исидро (Испания). Ранее он оперировал футболиста в связи с субдуральной гематомой. При этом пока не сообщается, в чём именно обвиняют врача. Вероятно, он подозревается в неоказании квалифицированной помощи пациенту.

Марадона скончался в возрасте 60 лет. Сообщалось, что он умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. В сердце Марадоны обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения.