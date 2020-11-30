«МЮ» покорился статистический рекорд

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне встречались «Саутгемптон» и «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Таким образом, «МЮ» стал первой в истории АПЛ командой, выигравшей четыре подряд матча чемпионата, в которых «Юнайтед» уступал по ходу встречи. Помимо встречи с «Саутгемптоном», речь идёт об играх с «Брайтоном» (3:2), «Ньюкаслом» (4:1) и «Эвертоном» (3:1).

«Саутгемптон» после десяти туров набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Красные дьяволы» (16) — поднялись на 7-е месте. У команды Уле-Гуннара Сульшера игра в запасе. 5-го декабря «Юнайтед» сыграет в гостях с «Вест Хэмом».