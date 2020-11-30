Форвард «Вулверхэмптона» Хименес прооперирован после перелома черепа в матче с «Арсеналом»

Форвард «Вулверхэмптона» Рауль Хименес перенёс операцию в Лондоне (Великобритания). Вчера, 29 ноября, во время матча с лондонским «Арсеналом» (2:1) Хименес получил серьёзную травму головы в столкновении с защитником Давидом Луисом и был госпитализирован. Сообщается, что у футболиста диагностирован перелом черепа.
«Этой ночью Рауль перенёс операцию в одной из больниц Лондона. После этого его навестила его девушка Даниэла, сейчас он отдыхает. Он останется под наблюдением врачей ещё несколько дней, прежде чем приступить к восстановлению.
Клуб хотел бы поблагодарить медицинский персонал „Арсенала“, сотрудников скорой помощи, персонал больницы и хирургов, которые благодаря своему мастерству и реагированию оказали такую помощь.
Мы просим не беспокоить Рауля и его семью до тех пор, пока не появятся какие-либо новости», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
30 ноября Okko Спорт эксклюзивно покажет матч «Лестер Сити» – «Фулхэм». Трансляция начнётся в 20:30. Новые пользователи могут купить доступ к сервису на 7 дней за 1 рубль.
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