Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Форвард «Вулверхэмптона» Хименес прооперирован после перелома черепа в матче с «Арсеналом»

Форвард «Вулверхэмптона» Хименес прооперирован после перелома черепа в матче с «Арсеналом»
Футбол / Англия 0

Форвард «Вулверхэмптона» Рауль Хименес перенёс операцию в Лондоне (Великобритания). Вчера, 29 ноября, во время матча с лондонским «Арсеналом» (2:1) Хименес получил серьёзную травму головы в столкновении с защитником Давидом Луисом и был госпитализирован. Сообщается, что у футболиста диагностирован перелом черепа.

«Этой ночью Рауль перенёс операцию в одной из больниц Лондона. После этого его навестила его девушка Даниэла, сейчас он отдыхает. Он останется под наблюдением врачей ещё несколько дней, прежде чем приступить к восстановлению.

Клуб хотел бы поблагодарить медицинский персонал „Арсенала“, сотрудников скорой помощи, персонал больницы и хирургов, которые благодаря своему мастерству и реагированию оказали такую помощь.

Мы просим не беспокоить Рауля и его семью до тех пор, пока не появятся какие-либо новости», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

30 ноября Okko Спорт эксклюзивно покажет матч «Лестер Сити» – «Фулхэм». Трансляция начнётся в 20:30. Новые пользователи могут купить доступ к сервису на 7 дней за 1 рубль.

Видео травмы Хименеса:

Капитан «Вулверхэмптона»: сразу забеспокоились за Хименеса. Ужасное столкновение
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020