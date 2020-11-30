Капитан «Вулверхэмптона»: сразу забеспокоились за Хименеса. Ужасное столкновение

Капитан «Вулверхэмптона» защитник Конор Коди высказался о травме нападающего Рауля Хименеса, полученной после столкновения с защитником «Арсенала» Давидом Луисом в матче 10-го тура английской Премьер-лиги (2:1).



«Первым, что мы сказали, войдя в раздевалку, был вопрос: «Как Рауль?» Мы очень забеспокоились, когда это произошло. Было сразу понятно, что это ужасное столкновение. Но мы надеемся и молимся, чтобы всё было хорошо. Я был рядом во время этого эпизода. Такое никогда не захочешь увидеть.



Самое главное, что оба игрока в порядке. Очень важно, что рядом с Раулем теперь специалисты. Он в больнице, находится в сознании и дышит», — цитирует Коди Goal.com со ссылкой на Sky Sports.

Видео жуткого столкновения Хименеса и Луиса: