«Почта России» запустила новогодний конкурс «Письмо сборной»

Сборная России и «Почта России» запустили новый новогодний конкурс «Письмо сборной». Болельщикам предлагается написать письмо с новогодними пожеланиями и словами поддержки. Также участники могут рассказать свою личную историю, связанную с футболом и национальной командой.

Авторы лучших писем получат призы: майки и мячи с автографами игроков сборной.

Специально к старту конкурса игроки снялись в новогоднем видео.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале сборной России.

Начиная с 8 декабря игроки и легенды сборной будут выбирать три самые интересные, трогательные и необычные истории и пожелания, которые будут поощрены ценными призами.

Конкурс продлится до 2 февраля 2021 года. Подробности можно найти на сайте pochta.rfs.ru.