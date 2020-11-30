«Почта России» запустила новогодний конкурс «Письмо сборной»
Сборная России и «Почта России» запустили новый новогодний конкурс «Письмо сборной». Болельщикам предлагается написать письмо с новогодними пожеланиями и словами поддержки. Также участники могут рассказать свою личную историю, связанную с футболом и национальной командой.
Авторы лучших писем получат призы: майки и мячи с автографами игроков сборной.
Специально к старту конкурса игроки снялись в новогоднем видео.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале сборной России.
Начиная с 8 декабря игроки и легенды сборной будут выбирать три самые интересные, трогательные и необычные истории и пожелания, которые будут поощрены ценными призами.
Конкурс продлится до 2 февраля 2021 года. Подробности можно найти на сайте pochta.rfs.ru.
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