«Барселону» оштрафуют за жест Месси в память о Марадоне

«Барселона» будет оштрафована за жест нападающего Лионеля Месси в матче 11-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (4:0), сообщает AS.



По информации источника, клубу придётся заплатить € 3000 за снятие футболки футболистом во время матча.

Фото можно посмотреть на странице «Барселоны» в «Твиттере».

Напомним, Месси забил один из голов в этой встрече. После взятия ворот соперника аргентинец продемонстрировал футболку аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз» с 10-м номером в память о легендарном футболисте Диего Марадоне. Оба игрока выступали за этот клуб в разное время.



О смерти Марадоны стало известно 25 ноября. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался в своём доме после остановки сердца. Из жизни Диего ушёл в возрасте 60 лет. 11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. После выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.