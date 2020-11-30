«Барселону» оштрафуют за жест Месси в память о Марадоне

«Барселона» будет оштрафована за жест нападающего Лионеля Месси в матче 11-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (4:0), сообщает AS.
По информации источника, клубу придётся заплатить € 3000 за снятие футболки футболистом во время матча.
Фото можно посмотреть на странице «Барселоны» в «Твиттере».
Напомним, Месси забил один из голов в этой встрече. После взятия ворот соперника аргентинец продемонстрировал футболку аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз» с 10-м номером в память о легендарном футболисте Диего Марадоне. Оба игрока выступали за этот клуб в разное время.
О смерти Марадоны стало известно 25 ноября. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался в своём доме после остановки сердца. Из жизни Диего ушёл в возрасте 60 лет. 11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. После выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.
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