«Вест Хэм» победил «Астон Виллу» и поднялся на пятое место в АПЛ

В заключительном матче 10-го тура английской Премьер-лиги на Олимпийском стадионе в Лондоне встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Астон Вилла». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



Счёт был открыт на 2-й минуте матча — вингер хозяев Джаррод Боуэн здорово закрутил мяч с углового, защитник Анджело Огбонна выпрыгнул на линии вратарской, мощно пробил головой, и мяч влетел в сетку над руками Мартинеса.

Видео первого гола в матче

Гости отыгрались на 25-й минуте — защитник Мэтти Кэш передачей с левого фланга нашёл Джека Грилиша, который прошёл ближе к штрафной и выполнил роскошный удар со средней дистанции. Закрученный им мяч задел ногу Огбонны и полетел под самую левую штангу.

Видео очередного гола Грилиша в АПЛ

На 46-й минуте, сразу после перерыва, хозяева вышли вперёд — только что вышедший на поле нападающий Мохамед Саид Бенрахма от линии штрафной закрутил мяч на Джаррода Боуэна, который в прыжке нанёс отличный удар головой в правый угол ворот.

Видео гола Боуэна

На 74-й минуте у гостей был шанс отыграться — они получили право на одиннадцатиметровый. Мощнейший удар с «точки» выполнил нападающий Олли Уоткинс, но мяч попал в перекладину.

Видео промаха Уоткинса с пенальти

«Молотобойцы» набрали 17 очков и поднялись на 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» (15) — на 10-м месте. У подопечных Дина Смита один матч в запасе.