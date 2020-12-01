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Антон Фердинанд рассказал о расистском скандале с Терри

Антон Фердинанд рассказал о расистском скандале с Терри
Футбол / Англия 0

Бывший защитник английских «Вест Хэма» и «Куинз Парк Рейнджерс» Антон Фердинанд поделился воспоминаниями о скандале на расовой почве, связанном с бывшим капитаном «Челси» Джоном Терри.

Фердиданд заявил, что не слышал фразу, которую Терри сказал ему во время игры. После матча игроки даже пожали друг другу руки. Однако о сути оскорблений Антон узнал от родственников, которые находились на стадионе во время матча «Челси» и «КПР».

«Я увидел повтор эпизода на телефоне и был в ярости. Кровь закипела, я был в шоке. Мне хотелось сделать Терри больно.

Мама была единственным человеком, который смог остановить меня тогда. Она сказала: «Я знаю, что ты хочешь сделать, но сейчас не время», — сказал Фердинанд в новом фильме ВВС.

Фердинанд подал на Терри в суд, однако сторона обвинения не смогла собрать достаточно доказательств.

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