Симеоне: меня мало волнует, как закончится матч «Локомотив» — «Ред Булл Зальцбург»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Баварией» в Лиге чемпионов.
«После победы, двух ничьих и поражения права на ошибку у нас уже нет. Нам любой ценой необходимо побеждать завтра вечером. Меня сейчас мало волнует, с каким результатом закончится другой матч нашей группы. У нас есть четка цель — завладеть инициативой в поединке с «Баварией» и воспользоваться слабыми местами оппонента», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.
На данный момент «Атлетико» занимает второе место в группе, набрав 5 очков. В другом матче группы «Локомотив» встретится с «Ред Булл Зальцбург». «Железнодорожники» занимают третье место, набрав 3 очка. Замыкает турнирную таблицу группы с «Ред Булл Зальцбург» (1).
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