Симеоне: завтра тест Суареса на COVID-19 может дать отрицательный результат. Посмотрим

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией», а также рассказал о состоянии форварда Луиса Суареса, заразившегося коронавирусом.
«Мы играем против „Баварии“, а эта команда, которая выступает во многих турнирах. У мюнхенцев есть чёткое понимание того, как соревноваться в разных условиях. „Бавария“ отлично укомплектована, в этом её сила.
Что касается Суареса, не могу сказать, сыграет ли он. Коронавирус странный. Завтра тест Луиса может дать отрицательный результат, и он сможет участвовать. Луис тренируется, хочет играть и помогать команде. Посмотрим, что будет. Мы сообщим, когда появится информация, но нужно подождать. Мы говорили, он сказал, что чувствует себя хорошо. Если не сыграет с „Баварией“, то примет участие в субботнем матче, нет проблем», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.
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