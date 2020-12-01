Жозе Моуринью не намерен возвращать Кристиана Эриксена в «Тоттенхэм»
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью не намерен возвращать датского атакующего полузащитника Кристиана Эриксена в клуб, сообщает Football Insider.
По данным источника, специалист считает, что «Тоттенхэм» хорошо укомплектован и не испытывает проблем в полузащите.
Эриксен стал игроком «Интера» в январе 2020 года, сумма трансфера составила € 27 млн. До этого он на протяжении семи лет выступал за «Тоттенхэм». В нынешнем сезоне Эриксен провёл на поле 9 матчей во всех турнирах, не записав в свой актив результативных действий.
Сообщалось, что футболистом интересуется «Пари Сен-Жермен», при этом «Интер» готов расстаться с игроком не менее чем за € 25-30 млн.
«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Челси» и вновь стал лидером АПЛ:
Рекомендуем вам
- 1 декабря 2020
-
11:00
-
10:54
-
10:53
-
10:42
-
10:31
-
10:30
-
10:04
-
10:00
-
09:58
-
09:47
-
09:40
-
09:37
-
09:35
-
08:53
-
08:30
-
07:53
-
07:38
-
07:12
-
06:54
-
06:30
-
06:19
-
05:53
-
05:35
-
05:17
-
05:00
-
04:35
-
04:13
-
04:01
-
03:40
-
03:04
-
02:15
-
01:59
-
01:17
-
00:56
-
00:44
Партнерский контент
Рекомендуем вам