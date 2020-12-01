Жозе Моуринью не намерен возвращать Кристиана Эриксена в «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью не намерен возвращать датского атакующего полузащитника Кристиана Эриксена в клуб, сообщает Football Insider.

По данным источника, специалист считает, что «Тоттенхэм» хорошо укомплектован и не испытывает проблем в полузащите.

Эриксен стал игроком «Интера» в январе 2020 года, сумма трансфера составила € 27 млн. До этого он на протяжении семи лет выступал за «Тоттенхэм». В нынешнем сезоне Эриксен провёл на поле 9 матчей во всех турнирах, не записав в свой актив результативных действий.

Сообщалось, что футболистом интересуется «Пари Сен-Жермен», при этом «Интер» готов расстаться с игроком не менее чем за € 25-30 млн.

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Челси» и вновь стал лидером АПЛ: